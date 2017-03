Ukjent med «helseran»

Altaposten fortalte i går at Frp-leder Svein Berg i et brev til ordfører og rådmann i Alta kommune ber om en redegjørelse for hva som skjer med analyse-utstyr på Alta helsesenter som avdekker hjerteinfarkt, hjerneblødning og hjerneslag.

– Vi er gjort kjent med opplysninger om nedskalering av tidlig analyse for å avdekke hjerteinfarkt, hjerneblødning og hjerneslag ved Alta helsesenter. Dette er skremmende opplysninger som vi stiller oss svært skeptisk til og er bekymret for tilbudet til disse pasientene i Alta og omkringliggende områder, heter det i brevet til Alta kommune.

– Maskinen eksisterer ikke

Rådmann Bjørn-Atle Hansen sier at han tar brevet fra Berg på fullt alvor og har forsøkt å sjekke opp saken. På grunn av møter og høyt arbeidspress har han ikke fått direkte kontakt med Frp-lederen, men sier at neste steg blir å få Berg i tale og mer informasjon om han bekymring.

– Maskinen som Berg og Frp omtaler tror jeg ikke finnes, i alle fall ikke Alta. Etter å ha vært i kontakt med våre fagfolk på legevakta er dette fortsatt et mysterium for oss, klargjør Bjørn-Atle Hansen.

Han har en teori om at dette kan dreie seg om framtidig organisering av akuttilbudet i Alta etter at Alta Nærsykehus i 2018 skal være i drift.

– Dersom dette er utstyr som i utgangspunktet er planlagt lagt til Alta, men som det nå jobbes med å få til Hammerfest, er det selvsagt all grunn til å slå alarm. Foreløpig har jeg ingen indikasjoner på dette, men håper å få avklaring etter å ha fått nærmere orientering fra Frp.

Rask blodprøve

I brevet fra Frp til rådmannen går det fram at partiets politikere har fått opplyst at analysemaskinen flyttes til Hammerfest.

– Med denne analysemaskin kan pasienter etter en rask blodprøve få analysert og konstatert både hjerteinfarkt, hjerneblødning og hjerneslag raskt. Dermed får man satt i gang de rette tiltak for pasienten – og vi vet alle at i slike tilfeller teller alle minutter for pasienten og at de raskt får rett medisinsk hjelp, påpekte lokallagsleder Svein Berg i gårsdagens Altaposten.