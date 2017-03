Starter ut på Vestisen igjen

Det er Kyst og fjord som melder at selfanger Bjørne Kvernmo likevel ikke har vært på siste reis på Vestisen.

Det var fire rederier som konkurrerte om årets tilskudd på 2,5 millioner kroner fra staten. Tilskuddet fordeles til både skute og mottak, og Fiskeridirektoratet mener at samarbeidet mellom Bjørne Kvernmos «Havsel» i Alta og Polargodt» på Sunnmøre er best kvalifisert.

– Det er bare å klargjøre båten og sette i gang. Noe av det som skal gjøres tar noen dager, mens andre ting er enkle kompletteringer. Jeg får gutan oppover nå og så er det full fart, sier Bjørne Kvernmo til Kyst og Fjord.

Han antyder at et mål på 4.000 dyr er naturlig, selv om fangstene har vært dårligere de to siste årene. Gode isforhold kan gjøre at målsettingen skrus opp.

Kvernmo er for tiden aktuell i filmen Ishavsblod.