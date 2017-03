Hedret for ambulansesak

Redaktørene Rolf Edmund Lund og Jarle Mjøen avslørte helseforetakets plan om å kutte ambulansefly i Finnmark. Ett fly skulle bort fra Altabasen og erstattes av jetfly, som bare kunne lande ved tre flyplasser i Finnmark.

Altapostens artikkelserie og kommentariat fikk hederlig omtale fra en ekstern jury under mediekonsernets prisdryss i Trondheim. Det ble fremhevet at god og faktabasert journalistikk kan få stor betydning for viktige beslutninger. Helse Nord valgte da også til slutt å droppe de planlagte endringene fra 2019, etter stort trykk fra både opinion og media.

– Vi er svært glad for hederen, men først og fremst glad for at pasientene i Finnmark ikke blir skadelidende. Jeg kan ikke tenke meg viktigere saker å jobbe med, sier Lund.

Altaposten har de siste årene blitt hedret en rekke ganger for gravende journalistikk, som Ernø-saken, Espen-saken, reddisbjørn-avsløringen og det kritiske søkelyset på sykkelrittet Arctic Race of Norway, som spanderte ordførere til Frankrike, før de fikk kommunal støtte.