– Mister vi helseutstyr?

I et brev til ordfører og rådmann i Alta kommune ber leder Svein Berg om en redegjørelse for hva som skjer med analyse-utstyr på Alta helsesenter som avdekker hjerteinfarkt, hjerneblødning og hjerneslag.

– Vi er gjort kjent med opplysninger om nedskalering av tidlig analyse for å avdekke hjerteinfarkt, hjerneblødning og hjerneslag ved Alta helsesenter. Dette er skremmende opplysninger som vi stiller oss svært skeptisk til og er bekymret for tilbudet til disse pasientene i Alta og omkringliggende områder, heter det i brevet til Alta kommune.

Frp har fått opplyst at analysemaskinen flyttes til Hammerfest.

– Med denne analysemaskin kan pasienter etter en rask blodprøve få analysert og konstatert både hjerteinfarkt, hjerneblødning og hjerneslag raskt. Dermed får man satt i gang de rette tiltak for pasienten – og vi vet alle at i slike tilfeller teller alle minutter for pasienten og at de raskt får rett medisinsk hjelp, påpeker lokallagsleder Svein Berg.

Han frykter svekker tilbud og redusert trygghet for pasienter.

– Er politisk ledelse og administrasjonen kjent med dette, og hva er gjort og hva gjøres for å forhindre at slikt viktig tilbud og utstyr ikke blir fjernet fra Alta helsesenter, spår partiet i brevet.