Da turlaget i 2011 kjøpte en godt brukt scooter av merket Lynx, overtok den etter turlagets første scooter som var en dobbelbelting Skidoo Alpine, med en ski foran, også kalt for Bamse.

1000 besøkende

Den første maskinen var verken lettkjørt eller miljøvennlig og det var i grunnen ikke Lynx'en heller. Det er et hav av teknologisk utvikling fram til den nye Skidoo'en. Den har turlaget fått sponset av lokale bedrifter og Nordenfjeldske, en ideell stiftelse i Trondheim som gir gaver til allmennyttige formål.

– De har gått inn med et kjempebeløp, sier Jens Åge Suhr, en av ildsjelene i turlaget som har påtatt seg ved- og løypekjøring til Reinbukkelvhytta og vedkjøring til hytta i Bojobæski.

De frivillige i turlaget sørger for løypekjøring og vedforsyning til de rundt 1000 besøkende som hvert år er innom, enten for å ta seg en kopp kaffe eller for å spise matpakka si.

Krefter og stabilitet

Miljøvennlig og drivstoffgjerrig var to av stikkordene for Alta Turlag da de skulle anskaffe seg ny løypescooter.

– Lynxen fra 2011 har vært veldig god, men vi fant ut at en ny scooter hadde vært bedre, så vi slo til da vi fikk slik fantastisk sponsing. Og da endte vi med en Skidoo Expedition 900 Ace, med viftekjøling i tillegg til ribbekjøling. Når vi kjører spor med den nye spormaskinen vår, så er det som å kjøre med en tung slede etter, derfor er det viktig at scooteren har både krefter og stabilitet. Denne har i tillegg brede ski, og det viser seg at når vi kjører spor så blir det enormt bra stavtak i tillegg til selve løypa, sier Suhr.

Glad for støtten

Turlaget hadde den nye scooteren på prøve først, for å forsikre seg om at den duger til jobben med å kjøre spor. Laget har også gått til innkjøp av en helt ny sporleggingsmaskin. De lokale selskapene Alta Kraftlag, Harald Nilsen, XL-bygg Mathisen og Mikalsen regnskap har gått inn med penger.

– Vi i turlaget er glade for at vi kan sikre folk preparerte løyper til hyttene, et regelrett folkehelsefremmende tiltak, sier Jens Åge Suhr.

Han er turlagets vedforvalter og sørger for at det til enhver tid er ved for å fyre opp med i turlagets hytter.

– Nå på vinteren kommer folk på ski, sommerstid er det fullt opp av syklister innom og det er rundt 1000 besøkende på hytta hvert år. Alta Turlag er i vekst, sier Suhr, som foruten å være vedforvalter, også er sponsoransvarlig og leder i turlagets løypeutvalg.