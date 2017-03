Beholder støtte til ferie

– Vi vet at ferietilbudene er svært viktige for mange i gruppen med ekstra bistandsbehov. Selv om administrasjonen har ønsket å kutte tilskuddet, er det noe vi politisk ikke kan være med på. Alta kommune går ikke konkurs som følge av tilskuddene vi gir, og sett i forhold til gevinsten for dem som er aktuelle, var det aldri aktuelt for posisjonen å kutte tiltaket, sier hovedutvalgsleder Kristin Jensen.

Hun avviser blankt at Alta kommune på noen måte har havnet i «luksusfellen», og at pengesekken åpnes for alle gode tilbud.

– Vi gjør grundige vurderinger, og har på ingen måte noe frislipp i økonomien. Samtidig vurderer vi nytte og utbytte opp mot kostnadene, sier Jensen.

Ba om kutt

Helseadministrasjonen rådet hovedutvalget til å vurdere tilskuddet til feriereiser for brukere i «Virksomhet for bistand». Administrasjonen viser til at dette er ikke en lovpålagt tjeneste, og det har ikke vært avsatt midler de senere årene til dette formålet.

Derfor anbefalte de at ordningen avvikles og at det ikke lengre skulle være mulig å søke på tilskudd eller døgngodtgjørelse.

Samtidig ønsket administrasjonen at de med bistandsbehov skulle imøtekommes med tilrettelegging av ferietilbud. Derfor var anbefalingen at Virksomhet for bistand skulle legge til rette for at brukere skal kunne reise. Det ved å organisere personalet i en «ferieturnus», slik at de kan følge klientene på ferie.

– Dette er ingen ny ordning, men noe Alta kommune har lagt til rette for i mange år. Vi ønsker ikke å følge administrasjonen, men opprettholde tidligere praksis, forklarer hovedutvalgslederen.

Fikk flertall

Behandlingen i hovedutvalget for helse og sosial endte opp med at forslaget fra Ap, KrF og uavhengig representant fikk flertall med fem mot tre stemmer. Her heter det:

«Hovedutvalget tar til orientering administrasjonens redegjørelse om forvaltning av tilskudd til feriereiser for bistandsavdelingens brukere. Søknader må vurderes individuelt etter skjønn grunnet mange ulike problemstillinger og behov. HUHS vil ved den årlige budsjett detaljeringen avsette midler til feriereiser (ledsagertilskudd og døgngodtgjørelse). Budsjettramme: 100.000-150.000 kroner.»

Frp og Svein Berg fikk sitt forslag stemt ned, hvor de ba administrasjon utrede mulighet for felles feriearrangement for utviklingshemmede, funksjonshemmede og beboere på sykehjem etter en modell som Os kommune har praktisert.

Et annet forslag fra Venstres Raymond Londal fikk kun hans egen stemme. Londal ønsket at Virksomhet for bistand skulle legge til rette for at brukere kan reise på ferie, og at det ikke avsettes egne midler brukere kan søke på. Videre at ansatte lønnes ut fra gjeldende tariff og søkes løst innen egne rammer, f.eks gjennom en «ferieturnus».

Historikk

Det er lange tradisjoner i kommunen for å tilrettelegge for feriereiser til varmere strøk for utviklingshemmede/funksjonshemmede. Dette ble påbegynt så tidlig som i 1997, men fra 2012 har ordningen blitt gradvis strammet inn. De som bor i kommunale boligtiltak har anledning til å arrangere ferieturer for beboerne annet hvert år. Kostnadene til lønn tas i hovedsak innenfor budsjettrammen i hver enkelt bolig. Beboerne betaler reise og opphold for personalet. Reisene har vært basert på frivillighet fra de ansatte. Ledsagere på feriereiser lønnes i henhold til gjeldende avtaleverk.