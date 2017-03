Dette er et kjempeløft for barna

Tirsdag ettermiddag og kveld inviterer Alta kommune foreldre til 1200 barn i de kommunale og private barnehagene til felles foreldremøte.

– Er det et møte du skal prioritere i år, ja så er det dette oppfordrer barnehagefaglig ansvarlig i Alta kommune, Nina Sørensen.

Den viktige relasjonen

Innholdet på møte vil blant annet være hvordan foreldre/foresatte kan bli enda bedre og mer bevist på kvaliteten på relasjonen mellom barnet og foreldre. Og hvor stor betydning dette har på barnets psykiske helse nå og i fremtiden.

– Vi ønsker å fylle kultursalen to ganger denne kvelden. Greier vi det, så har vi sammen med foreldrene gjort et kjempeløft for barna i Alta kommune, sier Sørensen.

De ansatte i barnehagene har allerede hatt kurs om dette, og nå er ønsket at også foreldrene skal få dra nytte av dette viktige emnet.

– Vi ser at det er stor verdi at vi jobber med det samme både i barnehagen og i hjemmet , sier Sørensen.

Foreldremøtet er et ledd i Altabarnehagenes kvalitetsutviklingsplan «Sammen om det viktigste», som tar sikte på at barnehagene sammen med foreldrene «skal lede barna fram i livet på en måte som gjør dem i stand til å mestre og trives i sin hverdag som barn, ungdom og voksen».

Stiller med barnepass

For at flest mulig skal kunne delta på møtet stiller barnehagene opp med barnepass.

– De fleste barnehagene stiller opp med barnepass, hvis noen trenger det, sier Nina, som opplyser at mer informasjon om dette finnes i de ulike barnehagene.

Foreleser er Ragnhild Onsøien som er psykologspesialist med mer enn 40 års praktisk erfaring i arbeid med barn og voksne, fra både psykisk helsevern i spesialisttjenesten og i kommunen. Det første møtet går av stabelen mellom 17.30 og 19.00, mens det andre starter 19.30 og varer til 21.00.