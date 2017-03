Natt til lørdag mistet samboerparet alt de eide da rekkehuset de bodde i i Myrveien på Midtbakken ble totalskadet i brann. I helga har Jørstad og Vermeulen vært ute på Facebook og annonsert at de ønsker å kjøpe klær og responsen har ikke latt vente på seg.

– Utrolig glad for at vi ennå var våkne Maria Jørstad og kjæresten hørte rare lyder fra naboboligen. Det viste seg å være brann.

– Det har vært flere på døra med klær. Både bukser, skjorter, skinnsko og nystrikkede ullsokker. Så tusen takk til alle som har brydd seg, sier Maria og Kenny til Altaposten mandag formiddag.

Satt og så film

Paret er naturlig nok preget etter den traumatiske opplevelsen, som inntraff rett før klokka to natt til lørdag, da de satt og så film og ble oppmerksomme på noen rare lyder etterfulgt av lukt. Til Altaposten.no forklarte de lørdag at de først trodde det var noen som lagde mat, men at de etterhvert som lydene og luktene tiltok skjønte at dette ikke var normalt. Kenny gikk ut og sjekket og kom deretter stormende inn og ropte at huset stod i brann.

Mistet alt, berget livet

Kenny fikk varslet huseieren, som de leier leiligheten hos, og alle kom seg velberget ut. Innen en halvtime senere skal hele huset ha vært overtent etter det Altaposten kjenner til.

– Jeg mistet alt, men jeg berget livet, sier eieren av en av de fire seksjonen i komplekset, som ønsker å være anonym, til Altaposten. Hun ønsker å berømme brann- og redningsmannskapet:

– Det var en svært uoversiktlig situasjon, men de var suverene.

Seks boenheter

Totalt er det fire leiligheter, hvorav to har utleiedel, som ble rammet. Ifølge politiet skal det være 13 mennesker som bodde i leilighetene. Ingen av disse skal være skadet. Alt av inventar er totalskadet.

– Vi klarte å redde ut noen PC-er og litt utstyr fra noen av leilighetene, men ellers er resten ødelagt av røyk og vann, sier Svein Ole Arnesen i Alta brannvesen, som var skadestedsleder under brannen.

Brannmannskapene skal ha brukt mange timer på å få kontroll over brannen, og ikke før i seks- halvsyvtiden skal brannen ha vært under kontroll.

– Det var mye papp og tjære på taket, og det var en stor og vanskelig brann å slukke, bekrefter Arnesen.

Spredte seg fort

Mange av beboerne skal ha stormet ut i bare nattøyet og Maria sa i helga til Altaposten at da hun sprang på dør så brøt brannen for alvor løs.

– Jeg så flammene skyte ut av vinduene i naboleiligheten. Brannen tiltok fryktelig fort, sa hun.

Leilighetene er fra 70-tallet og skal ikke være konstruert slik nyere boliger er med tanke på at brann ikke skal kunne spre seg raskt. Men etter det Altaposten kjenner til skal det ikke være åpent mørkloft mellom leilighetene, som ville gitt enda større fart på spredninga.

Patruljer oppdaget røyk

Parallelt med at Maria og Kenny oppdaget brannen, hadde en politipatrulje kommet fra Bossekop, hvor de hadde sett at det kom røyk fra et sted bak gamle Alta kirke.

– Jeg møtte politiet rett på utsiden av døra. De var kommet et par minutter tidligere, etter at patruljen hadde sett masse røyk og dratt for å sjekke. De trodde det var kirka som brant. Her ser man fordelen med å ha patruljerende politi på natta, sa Maria til Altaposten lørdag.

Hun skryter også av reaksjonen til brannvesenet, som kom til raskt med fire biler.

Maria og samboeren fikk berget ut et par datamaskiner, hun er grafisk designer og unngikk på det viset å miste mye arbeid. Resten av tingene får de ikke gjort noe med.

– Dette var en fryktelig ubehagelig opplevelse. Heldigvis klarte vi å holde hodet kaldt, og kom oss ut, sier hun.

Bor hos foreldrene

Samboerparet fikk husly hos broren første natta, mens de i dag er trygt innlosjert hos foreldrene til Maria.

– Heldigvis har vi familie. Så må vi se hva vi gjør videre. Det er ikke så enkelt å finne ny leilighet, og nå er det flere som er på boligjakt. Men det ordner seg nok til slutt, sier hun.

Politiet er full gang med å etterforske hvor og hvordan brannen tok til, men regionlensmann Svein Tore Nilsen sier til Altaposten at det er for tidlig å si noe om årsaken.

– Vi avhører vitner og sikrer tekniske spor, er beskjeden fra Nilsen mandag formiddag.