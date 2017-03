Vil ha slutt på sponsing av entreprenører

Da Alta kommune dumpet prisene på fire boligtomter i Talvik før jul, var det ikke privatpersoner som var mest på hugget. Tre av kjøperne var entreprenører, mens bare en var privat boligbygger.

Nå ønsker administrasjonen å sette en stopper for at dette skal skje i fremtiden.

– Kommunen taper penger når man selger tomter så billig. Vi ønsker å synliggjøre hva tomtene koster, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen.

Administrasjonen har regnet ut at kommunen har tapt 636.000 kroner.

Fant gamle tomter

I november 2016 ba kommunestyret om en oversikt over tomter som har stått ubebygd i 20-30 år, for om mulig å kunne legge dem ut for salg på nytt.

I samme møte ble det vedtatt å gjøre unntak fra retningslinjene for kommunale boligtomter som sier at man skal selge til selvkost, ved å selge de fire siste byggeklare tomtene i Talvik til høystbydende over 25.000 kroner.

De fire ble solgt 12. desember etter en åpen budrunde. Salgssummene ble:

Klokkarsvingen 8 – 26.000 kr

Skrivarjordet 10 – 40.000 kr

Skrivarskrenten 5 – 51.000 kr

Skrivarskrenten 8 – 100.000

Kostnader til opparbeidelse og erverv er beregnet til 853.000, noe som gir et tap på 636.000 kroner for Alta kommune.