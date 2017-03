Rundt klokken 03.45 oppsto det et slagsmål mellom to gjester på et av Altas hoteller. Politiet dro til stedet, og melder at de fikk roet gemyttene.

– Det blir ingen anmeldelse i saken, heter det fra politiet.

Klage på bråk

I løpet natt til søndag kom det ifølge politiet også inn klager på festbråk i private hjem i området Alta. Ved to anledninger rykket de ut for å sette en festbrems på aktivitetene, meldes det.