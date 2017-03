Rekkebolig totalskadd i brann – to sendt til legevakta

Like før 02.15 natt til lørdag tok det til å brenne i en bolig i Myrveien på Midtbakken.

– 02.15 ble 110-sentralen varslet, opplyser vaktleder Joakim Pedersen ved 110-sentralen.

Noen minutter senere, 02.20, ble politiet varslet.

– Den som meldte ifra sa at det kom røyk ut fra boligen, opplyser operasjonsleder Jan Olav Schjølberg ved Finnmark politidistrikt.

Brann, politi og ambulanse rykket ut til stedet.

To til legevakta

Det viste seg at det hadde begynt å brenne i en boenhet i et rekkehus der det er til sammen fire boenheter. Personene som lå og sov fikk berget seg ut. To av de som befant seg i rekkehuset da det tok til å brenne ble fraktet til legevakta, etter hva operasjonsleder Schjølberg har fått opplyst med lettere skader.

Nabobygget ble også evakuert, etter hva Altaposten forstår grunnet frykt for at brannen skulle spre seg.

Flammer slo ut av taket

Vaktleder Pedersen ved 110-sentralen forteller at mannskaper fra Alta brannvesen kom raskt i gang med slukkearbeidet:

– Som branner flest utvikler de seg raskt, og det er viktig for brannmannskapet å komme raskt fram og tidlig i gang. Det var tilfelle her, vi var tidlig på stedet.

Men selv om slukkearbeidet startet relativt raskt etter at meldingen kom inn, så utviklet brannen seg hurtig:

– Vi var ikke lenge på stedet før brannen slo ut av bygningen. Flammene slo ut gjennom taket på bygningen. Når dette skjer blir også slukkingen mer komplisert, da det er arbeid i høyden. Slike branner har også stor energi, så det var en tøff jobb for brannmannskapet. Men det ble gjort en god innsats på stedet, sier vaktlederen.

Fikk hjelp fra Avinor

Vannforbruket var omfattende, og Alta brannvesen fikk bistand fra Avinor:

– De dro til stedet for å bistå med sine ressurser, spesielt deres vannvogn. Vann er det viktigste redskapet vi har for å slukke branner, og i større branner går det med mye vann.

Brannvesenet måtte også sette stigebilen i sving, for å drive slukking ovenfra.

Fikk kontroll

Anslagsvis rundt klokka fem hadde man kontroll på brannen, forteller vaktleder Pedersen.

– Dette ble en mer komplisert brannslukkingsaksjon. 06.30 gikk brannvesenet over i det vi kaller etterslukking. Da starte tjobben med å ta seg inn i boligen for å slukke fra innsiden også. Arbeidet med etterslukking foregår ennå, sier Pedersen da Altaposten snakker med han rundt 07.45.

– Vet dere hvor brannen har startet?

– Det er det for tidlig å si noe om. Politiet vil kartlegge dette i sin etterforskning.

Heller ikke politiet kan si mer om hva som førte til brannen:

– Kan dere si noe mer om hendelsesforløpet?

– Nei, det er ennå litt uoversiktlig, sier Schjølberg.

Politiet hadde avsluttet på stedet da vi var i kontakt med operasjonsleder rundt klokka 07.30. Schjølberg opplyser at politiet tar sikte på å gjennomføre en åstedsundersøkelse til uka.