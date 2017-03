Forenklet, fornyet og forbedret.

Med disse tre ordene konkluderte Loppa-ordføreren at nå skal alt bli så mye bedre for de fiskerne som vil søke støtte til båkjøp. Eller sagt på en annen måte, Loppa kommune har fått nytt regelverk for fiskerifondet. Og det etter at Senterpartiet tok opp spørsmålet om nye retningslinjer. Nå fikk riktignok ikke Fabrice Caline fra Sp igjennom sine forslag om at man skal gjøre som Andøy kommune og sette prosentvis tilskudd i stedet for en sum, avhengig av båtstørrelse. Men kjøper du ny fiskebåt skal du kunne oppnå 300.000 kroner i lån fra fiskerifondet, og det er nytt.

– Dette fondet skal brukes til rekruttering av fremtidens fiskere, vi i Loppa Høyre vil forenkle, forbedre og fornye ved å legge til rette for at kommunen er i førersetet når det gjelder rekrutteringen til fiskeriene. Vi ønsker at selskaper skal kunne søke lån fra fondet også om man kjøper større båter, altså båter med mannskap. Vi vet at kvotene er kostbare, men vi ønsker at de som kjøper båt også skal få utviklingsmuligheter og kunne få støtte til kvotekjøp, sa Halvorsen.

Ordføreren la frem det nye forslaget og understreket at kommunen er så robust at de kan rekruttere nye fiskere.

– Nå skal man kunne søke lån til både båt og kvoter, med lånestørrelse avhengig av størrelsen på båt som skal kjøpes. Kommunen vil også vike prioritet for andre långivere, slik at de ikke skal bli forhindret fra å få lån, sa Steinar Halvorsen.

Aps Stein Thomassen mente en løpende saksbehandling ville være det beste for de som er på jakt etter båt. De må slippe å vente på saksbehandling i fire måneder.

Fabrice Caline fra Senterpartiet mente det var en gledens dag hvis kommunestyret fulgte Senterpartiets forslag.

– Jeg har blitt kontaktet av ungdom fra Alta som har ønsket å få vite mer om hvilke ordninger som finnes i Loppa, fordi de vil ha en meningsfylt virksomhet å jobbe med, sa han.

Og la til at et nytt fondsregelverk ville være en fantastisk markedsføring for Loppa.