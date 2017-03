Hele partiet bak seg

Bengt Rune Strifeldt fra Alta ble Frps suverene toppkandidat til stortingsvalget i høst. Gamvik Frp fremmet riktignok forslag på Johnny Olaussen på 1. plass, men Olaussen valgte selv å trekke sitt kandidatur før votering.

Må jobbe hardt

– Det er en stor tillitserklæring. Jeg er svært glad at jeg har hele fylkespartiet bak meg. Vi trenger nemlig et team for å beholde et mandat fra Finnmark, fastslår Strifeldt, som advarer mot å tro at et mandat kommer av seg selv.

– Vi må jobbe knallhardt fram til valget. Vi har et godt utgangspunkt, men jeg ønsker å være tydelig på hva Frp i Finnmark vil med vår politikk og samtidig fremheve hva vi har fått til, sier Strifeldt, som har Monica Hauge Stiansen fra Sør-Varanger på 2. plass, mens Ingar Eikeland fra Tana er på 3. plass på lista. Som gruppeleder for både Alta og Finnmark Frp de siste årene har Strifeldt langt på vei vært den naturlige lederskikkelsen.

– Sko å fylle

Strifeldt roser Jan Henrik Fredriksen som trer ut av Stortinget til høsten.

– Han har vært flink til å løfte finnmarkssaker på Stortinget. Han har vært lydhør når folk tar kontakt, noe jeg også ønsker å være, samtidig som det naturligvis blir viktig å være tydelig når partiet sentralt ønsker innspill fra oss i Finnmark, sier Strifeldt.

– Nedsnakker Finnmark

Under helgas møte i Vadsø ønsker Strifeldt å løfte regionreformen inn for fylkespartiet, blant annet for å få innspill foran valgkampen, der dette temmelig sikkert blir et viktig tema.

– Jeg synes det er litt trist at den politiske ledelsen i Finnmark er så opptatt av å nedsnakke fylkets verdier, ressurser og kompetanse. Vi må slutte å stå med lua i hånda, men faktisk få fram at Finnmark er en likeverdig partner i ulike sammenhenger, sier Strifeldt.

Ønsker to nivå

Han fastholder at Frp primært ønsker to forvaltningsnivå, ikke en erstatning for fylkeskommunene som Frp vil radere vekk.

– Vi ønsker å tilføre kommunene flere oppgaver, uten et regionalt nivå. Det er vårt primære standpunkt, men sekundært må vi forholde oss til regionreformen og se nærmere på ulike modeller, sier Strifeldt.

Han antyder at han personlig kan se for seg en todeling på grunn av lange avstander.

– Jeg kommer til å lansere ideen om en grensedragning i Troms. Det kan for eksempel være en mulighet at kommunene i tiltakssonen blir en nordlig region, sier førstekandidaten til Finnmark Frp.