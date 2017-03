– Utrolig glad for at vi ennå var våkne

Maria Jørstad bor i den ene av kjellerleilighetene under rekkehuset som natt til lørdag brant i Myrveien på Midtbakken. Hun og kjæresten Kenny Vermeulen satt og så på film i stua, da de en god stund før klokken 2 hørte det hun betegner som rare lyder.

– I starten tenkte vi ikke særlig på det. Vi er vant med at det kan være litt lyd fra huset, særlig i helgene. Men det ble mer og mer lyder, og etter hvert kjente vi også lukt. Først luktet det mat som ble stekt, så luktet det telys, sier Jørstad.

– Vi tenkte på om det kunne være pipebrann eller noe sånt oppe hos huseier, men nede hos oss var pipa kald. Stearinlys var det ikke, for vi har kun batteridrevne telys, sier Jørstad.

Det brenner

Etter hvert som lydene og luktene tiltok, klarte verken Maria eller samboeren å avfinne seg med at dette var normal helgeaktivitet.

– Vi ble stresset. Jeg spurte om han kunne gå ut og sjekke, og det gjorde han. Samtidig gikk jeg til vinduene og kikket ut. Snøen utenfor var oransjefarget, sier Jørstad. I samme øyeblikk kom samboeren løpende inn.

– Han ropte at naboleiligheten står i brann, at jeg måtte ringe brannvesenet, så skulle han se til huseier i etasjen over, sier hun.

Maria sier at de egentlig hadde tenkt å legge seg for lenge siden, og at hun derfor var i nattklærne. I ettertid, sier hun, er hun glad for at de ble sittende oppe og se på film.

Ros til patruljen

Og da Maria kledde på seg og sprang på dør, rakk hun ut i tide til å se brannen for alvor bryte seg fri.

– Jeg så flammene skyte ut av vinduene i naboleiligheten. Brannen tiltok fryktelig fort, sier Jørstad, som også tok bilder av det som hendte.

– Jeg møtte politiet rett på utsiden av døren. De var kommet et par minutter tidligere, etter at patruljen hadde sett masse røyk og dratt for å sjekke. De trodde det var kirka som brant. Her ser man fordelen med å ha patruljerende politi på natta, sier Jørstad, som også betegner reaksjonen fra Alta brannvesen som rask. Hele fire brannbiler kom til.

Svært ubehagelig

Maria og samboeren fikk berget ut et par datamaskiner, hun er grafisk designer og unngikk på det viset å miste mye arbeid. Resten av tingene får de ikke gjort noe med, og selv om Jørstad sier at det trolig ikke har vært flammer inne hos dem, så har røyk og vann gjort ubotelig skade.

– Dette var en fryktelig ubehagelig opplevelse. Heldigvis klarte vi å holde hodet kaldt, og kom oss ut, sier Maria. Og situasjonen var virkelig farlig, røyk dreper, og brannvesenet har i ettertid sagt at leiligheten til Maria var så røykfylt at man ikke så fra vegg til vegg.

– Jeg er utrolig glad for at det gikk bra med alle som bodde i huset, sier Maria, som heldigvis har mange som støtter henne i den husløse situasjonen som nå har oppstått. For øyeblikket bor hun og hennes belgiske samboer hos broren hennes.