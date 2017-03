– For en fantastisk kunst

Lørdag 18. mars ruslet kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) over gangfeltet i Bossekop. Det gjorde hun i en fantastisk åpningsfest i regi av kultursenteret SISA, hvor det var hentet inn musikere i form av Alta Jentesmell og Aronnes Janitsjar, og hvor det aldeles krydde av skuelystne. Det ble liv og røre, og en stund umulig for bilister å komme forbi. Rene 17. mai stemningen. Været var også mye det samme, kan det meldes.

Folkebåten?

Delegasjonen ble stolt ledet an av kunstneren Karl Helge Vannebo og SISA-leder John-Tore Martinsen, og ministeren viste synlig overraskelse da Vannebo pekte opp på den loddrett hengende installasjonen på veggen på den gamle postgården. En elvebåt i full størrelse omtrent, full av folk. Kunstverket heter «Elva,» fikk ministeren vite, før hun altså fikk det ærefulle oppdrag å offisielt åpne Vannebos siste skrik fra Altas voksende kunstverden.

Noe slags tyll

– En fin båt med fine mennesker. Et fantastisk kunstverk, sa kulturministeren, klar til å klippe. Snora burde sikkert vært et fiskesnøre, men Vannebo og medhjelpere strekte i stedet ut noe tyll som vi tror har lite med Altaelva å gjøre, men som til gjengjeld viste nordnorsk seighet da Helleland ville dele den i to. Vannebo overlater som regel lite til tilfeldighetene, ei heller nå, idet saksa var for liten og snora for tjukk. Folk fulgte spent med.

Det ble stor jubel da snora falt, og utrolig mange folk var kommet for å se, deriblant flere av dem som befinner seg inni Vannebos kunstverk.

En del av kunsten

– Til sommeren tar vi og samler den gjengen på ordentlig i en elvebåt, og så drar vi og fisker, sa Kai Henning Skimelid og Johan Jr. Sara til Hans Kristian «Hasse» Kjeldsberg. De har alle tre, og helt plutselig, blitt en del av kunstens verden, og var alle til stede under avdukningen lørdag. Det samme var Alfred Nilsen, som vi husker som Altaaksjonens store og kloke leder.

– Vi syns den her båten ble utrolig flott. Selvfølgelig er det en æresbevisning å få lov å få sitte oppi, med Kongen helt foran, bekreftet Skimelid, Kjeldsberg, Sara og Nilsen.

Vi tar med at Karl Helge Vannebo i alle år har vært en kjær Sisa-kunstner, og at elvebåten på veggen bare er ett av hans mange spenstige påfunn gjennom en etter hvert lang karriere. Etter sigende skal hans nye kunstverk også belyses for bedre synlighet i mørketiden.