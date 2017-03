På UKMs fylkesmønstring på Universitetet denne helga er det også en kunstutstilling. Emilie Charlotte Thomassen (17) fra Alta deltar med graffiti-portrettet «Hjelp». Emilie er nestleder i Alta Press. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna.

– Jeg tegner mye, og mest med blyant. Bildet jeg deltar med i UKM, er min første og hittil eneste graffiti. Den er resultatet av en kunstworkshop på et seminar i Press i Oslo i fjor høst, der vi blant annet skapte kunst med utgangspunkt i barns rettigheter. Jeg valgte temaene flukt og situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere. På workshopen lærte jeg spraymaleteknikker, og «Hjelp» er det synlige resultatet. Jeg liker å tegne ansikter. Menneskeansiktet er utrolig vakkert og kan si så mye, sier den samfunnsengasjerte jenta.



Emilie går 2. året drama på Alta videregående skole. For ti dager siden var hun en av skuespillerne i åpningsshowet til Borealis Vinterfestival på snøscenen i Sentrumsparken.

– Jeg lærer masse om kunst på dramalinja, men jeg skal ikke bli skuespiller. Jeg har lyst til å bli tegner og har en drøm om å lage romantegneserier, sier 17-åringen.



– Hva syns du om graffitien som Zina Aslaksen og Anders Sunna har laget i Alta det siste året, for eksempel på Alta ungdomsskole?

– Det syns jeg er bra. Det er mange samiske elever, og elever med samisk bakgrunn, i Alta, så graffitien er helt på sin plass. Og politikerne som reagerte negativt, må ikke få lov til å bestemme over noe slikt, sier Emilie og legger til:

– Det er fint med farge i Alta. Det gir en følelse av at vi er en kulturby.