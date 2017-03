Kirsti Bergstø er valgt som nestleder i SV. Hun blir nå Audun Lysbakkens nærmeste medarbeider.

– Dette er en bekreftelse på Nord-Norges store plass i SV og den plassen SV gir til et nordnorsk politisk prosjekt som går ut på at ressursene og verdiene i Nord-Norge skal komme oss som bor i nord til gode, sier Bergstø i en pressemelding.

– Jeg skal kjempe videre for at vi i nord skal utvikle samfunnene våre på egne premisser. Det betyr at vi må ha kontroll over ressursene, at fisken skal tilhøre kystbefolkninga, at velferden skal være like god i distriktene som i sentrale strøk, sier Bergstø.

Kirsti Bergstø er 35 år og fra Nesseby. Hun er utdannet barnevernspedagog. Hun har vært stortingsrepresentant fra Finnmark i snart fire år.

– Vi skal slåss for fisken, for statlige arbeidsplasser og for at alle skal ha tilbud om en trygg velferd og et godt helsetilbud uansett om du bor i Berlevåg eller Bærum, sier Bergstø.