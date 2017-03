Vil bevare matjorda

Alta bondelag stiller seg kritisk til at jordbruksarealer frigjøres til boligformål.

– Alta bondelag er sterkt imot all bygging på matjord. Det sies at det mest sannsynlig ikke vil bli brukt til jordbruk, og der må vi nok en gang minne om driveplikten eier av jordbruksarealer har, og at landbruksmyndighetene plikter å følge opp denne, skriver Lasse Johnsen, leder i Alta bondelag, i en epost til Altaposten.

Bondelaget mener at nedbygging av dyrket og dyrkbar mark må stoppe. De foreslår i stedet andre løsninger, som fortetting og bygging i høyden.

– Det går an å fortette og bygge i høyden, selv om et åpent jorde er enkelt og billig å bygge ned, skriver han.

– Matjord under betong og asfalt er tapt for alltid. Politikerne må forstå det og sørge for at jordvernet styrkes kraftig, påpeker Johnsen i bondelaget.