Ordfører Steinar Halvorsen i Loppa er tildelt kommunikasjonsbyrået Geelmuyden.Kiese sin tåkelurpris. Halvorsen fikk prisen for å ha vært uvanlig tydelig i sine ytringer om at Loppa burde la seg slå sammen med Alta. Ordføreren blåste selv i tåkeluren for kommunestyret og fortalte at nå vet alle hvor Loppa ligger på Norgeskartet.

I begrunnelse heter det at forbilledlig klar tale og tydelig kommunikasjon i det offentlige rom er bakgrunnen for «prisen».