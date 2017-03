Da Hammerfest overtok forsvant pasientene

Lojale medarbeidere

Charani er etter hva Altaposten forstår svært effektiv og har operert 850 personer i Alta siden 2006. Hovedutvalgslederen har de siste dagene brukt mye tid på å få et bilde av situasjonen, og hva som må til for å få full utnyttelse av Charani og det hun betegner som en fantastisk kapasitet hos en svært dyktig fagmann. Da hun tok kontakt med Altaposten hadde hun nylig vært gjennom flere møter med den politiske ledelsen i Alta kommune og ansatte ved spesialistpoliklinikken. Hun berømmer de ansatte både for sin lojalitet til sin arbeidsgiver, Finnmarkssykehuset, og for den jobben poliklinikken og Charani har gjort for pasientene i Alta-regionen gjennom ti år.

– Min lojalitet ligger ikke hos Finnmarkssykehuset, men hos innbyggerne i Alta-regionen. Resultatet av at organiseringen er flyttet vekk fra Alta og til Hammerfest har vi fått flere eksempler på den siste tiden hvor det høyt kvalifiserte operasjonsteamet har stått uten pasienter. Det betyr at pasienter som kunne få hjelp ikke får det, men også at Finnmarkssykehuset taper store penger. Det koster å ha teamet stående uvirksomme, klargjør hovedutvalgslederen.

Egen klinikk

Kravet fra politikerne har vært at «Nye Alta sykehus», som Jensen konsekvent kaller tilbudet hun og Alta-politikerne krever bygges opp, ikke lengre skal være ledet fra Klinikk Hammerfest (Hammerfest sykehus).

– Det som nå skjer aktualiserer kravet om spesialisttjenestene i Alta må organiseres som en selvstendig klinikk. Egen ledelse vil sikre oss mot det som nå skjer; at organiseringen av tilbudene skjer etter hva som gavner Hammerfest sykehus strategisk, og ikke hva som kan gi flest mulig pasienter hjelp. Tiden er overmoden for å etablere «Nye Alta sykehus», og da selvfølgelig også med en ledelse med budsjettansvar og mulighet til å utvikle tilbudene innenfor de rammer som er satt, klargjør Jensen og legger til:

– Det som nå skjer på spesialistpoliklinikken vil jeg ta opp med til hovedutvalget. Selv om det er vi i politisk ledelse som nå reagerer, er utviklingen av helsetilbudet noe et tverrpolitisk miljø i Alta står bak.