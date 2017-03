Ber om ny sjanse for asylguttene

Varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV) sier til Altaposten at hun torsdag ettermiddag var i kontakt med direktør i Bufetat Region Nord, Pål Christian Bergstrøm, for å høre om det kunne finnes en løsning i saken med de mindreårige asylguttene Altaposten har omtalt de siste dagene.

– Jeg har grått mine modige tårer Ida Benedicte Dahle mener asylbarna på Tverrelvdalen skole er blitt kasteballer i et uverdig system.

Jeg har grått mine modige tårer– Vi ønsker i allefall å diskutere mulighetene for at de kan få bli i Alta til de har fullført skoleåret på Tverrelvdalen skole, sier Håkegård.

To sendt vekk

Dette haster i såfall, for to av guttene er etter det Altaposten kjenner til allerede sendt vekk fra Alta. Vergen til en av guttene som ikke er sendt ennå, forteller at vedtaket til gutten skal klages inn av guttens advokat.

– Jeg er usikker på om gutten får komme tilbake til Alta igjen, hvis han først sier ja til å reise, men etterpå får lov å bli. Så det er mange usikkerhetsmomenter i saken, sier hun.

Bergstrøm skriver i en epost til Altapopsten at han gjerne går i dialog med kommunen:

– Vi tar gjerne et møte med Alta kommune for å klargjort hvilket ansvar de nå vil ta for flyktninger under 15 år og for å diskutere muligheter i denne enkeltsaken.

Skjønner kommunen

Venstre-politiker Trine Noodt er av dem som undrer på hvorfor ikke Bufetat har sett nærmere på tilbudet fra Alta kommune om å benytte seg av Parksenteret, hvor kommunen i dag drifter et bofellesskap for mindreårige flyktninger mellom 15 og 18 år. Til dette svarer Bergstrøm:

– Alta kommune har ikke fattet et bosettingsvedtak som sier at de vil gi et tilbud til flyktninger under 15 år. Dette er alltid grunnlaget for at Bufetat går i dialog med en kommune om bosetting av enkeltbarn. Vi skjønner imidlertid godt at kommunen involverer seg i enkeltsaker ut fra deres rolle som vertskommune for omsorgssentre og mottak. Vi har imidlertid 87 kommuner i vårt område og må arbeide planmessig ut fra hvilke kommuner som bosetter og ikke, for å kunne skape forutsigbarhet og gode bosettingsprosesser for barna så raskt som mulig. Dette er viktig for å lykkes med en god integrering av barna i nytt nærmiljø der det er fattet vedtak om å ta i mot disse.

– Dette handler ikke om barnas beste, men om regelrytteri Trine Noodt mener Alta kommune bør slå ring rundt de mindreårige asylsøkerne.

Noodt sa i går til Altaposten at hun oppfatter Bufetats håndtering av saken som regelrytteri og ikke som en sak der barnas beste er i fokus. Bergstrøm sier dette til kritikken:

– Regelverk og rutiner for ivaretakelse og bosetting av denne gruppen barn, er som for andre grupper underlagt barnevernloven; alltid med barnets beste som formål. Kompleksiteten i slike saker blir ofte utfordrende å belyse, og det vil i mange saker være behov for nye gjennomganger. Vi synes derfor det er veldig bra med offentlige diskusjoner om hvorvidt retningslinjer og regler som er satt ivaretar disse barna på en god nok måte.