Bør få ta teorien hjemme

Fylkestinget vil at førerprøve-teorien skal kunne tas på ditt nærmeste lensmannskontor.

Det heter det i en uttalelse som ble fremmet av uavhengige Klemet Klemetsen. I uttalelsen, som ble vedtatt enstemmig, blir det påpekt at eksempelvis ungdommer fra Berlevåg og Båtsfjord må ta minst en dag fri fra skolen for å reise til Vadsø for å ta teoritesten ved en datamaskin. Denne datamaskinen kan plasserer på et lokalt politi-/lensmannskontor.

– Finnmark fylkeskommune ber derfor Statens vegvesen gjøre det mulig å ta teoriprøven for førerkort på nærmeste politi-/lensmannskontor, heter det i uttalelsen.