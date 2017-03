To tatt av skred i Nord-Troms

To personer som ifølge Framtid i Nord utgjorde halvparten av et italiensk turfølge ble torsdag tatt av et skred i Gjerdelvdalen i Lyngen.

Politiet meldte om raset klokka 16.01, litt over klokka 18 kom meldingen om at begge de to savnede var funnet.

Framtid i Nord skriver at tilstanden til den som ble funnet sist var uviss, men at vedkommende ble fraktet til UNN i Sea king. Personen som ble funnet først skal ifølge politiet være i god behold, og trengte ikke å fraktes til sykehus.

Både politi, Røde Kors, Norsk Folkehjelp deltok med alt tilgjengelig mannskap under letingen. Det var flere helikopter med under aksjonen, både ambulansehelikpter og sea king helikopter, skriver avisa.