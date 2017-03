Her kan det forbli stengt til fredag

Selv om flere altaværinger trolig vil stusse, grunnet delvis blå himmel og det reneste finvær, så herjer det torsdag ettermiddag godt oppe på vidda, noen kilometer øst for byen. E6 over Sennaland er nemlig stengt, fremgår det av Statens vegvesen sine hjemmesider. «Stengt på grunn av snøras. Ny vurdering klokka 18.00», heter det her.

Operatør Renate Ånes ved 175-sentralen opplyser til Altaposten at allerede utløste skred og vedvarende skredfare i kombinasjon med dårlig vær skaper problemer:

– Det har gått ras flere steder i Stokkedalen. De skal opp med helikopter for å sprenge ned noen skavler, men det har vært for mye vind til at de har kunnet gjøre dette. Nå venter de på bedre vindforhold, før denne jobben kan gjøres. Det vil bli tatt en ny vurdering klokka 18.00, men det er veldig vanskelig å si om de klarer å få alt ryddet før i morgen, sier Ånes til Altaposten.

Ifølge henne må reisende som skal over fjellovergangen uansett belage seg på å vente:

– Det kan ta lang, lang tid før veien åpnes. Målet er å få det til i løpet av kvelden, men det er ikke sikkert at de vil klare dette. Når de endelig klarer å sprenge ned skavlene, så kommer det ned mye snø og annet, dette må ryddes før trafikken kan gå. Og når de får opp veien, så blir det kolonnekjøring, fram til veien er åpnet i full bredde, sier Ånes.

Hun legger til at det er meldt dårlig vær i natt.

E6 er for øvrig også kolonnekjørt over Hatter, i skrivende stund.

– Her er det vinden som gjør at veien fyker igjen og at veibanen dermed blir smalere. Når vi får opp bredden, så vil veien åpnes for normal trafikk. Her regner jeg med at vi har norma ferdsel i 16.30-tiden, sier Ånes.