Elektromotor på 1,3 tonn fikk rundreise i Skandinavia

– Vi har hatt noen «syke» leveranser opp gjennom tida, men dette er nok en av de aller råeste historiene, sier daglig leder Gøran Majala på Tools SMV i Alta.

Etter en reise på 2500 kilometer var den 1,3 tonn tunge elektromotoren på plass hos kunden, settefiskanlegget til Lerøy i Lebesby. Da var det bare gått 36 timer fra bestillingen tikket inn.

– Kunden var svært fornøyd, fastslår Majala.

Gode råd var bokstavelig talt dyre da elektromotoren som kjører en av pumpesystemene i settefiskanlegget røk forleden. En elektropumpe på 1300 kilo er ikke hyllevare, verken i Alta eller sør i Norge.

– Ingen av våre faste leverandører hadde motoren inne, men til slutt fant vi en i Helsingborg, sør i Sverige. Da var det bare å trykke «play», det vil si få tak i transport. Men muligens var motoren litt for tung for budbilen, for i Øverkalix havarerte girkassa. Sjåføren fikk heldigvis tak i en ny bil, men deretter ventet flere timer med papirarbeid i tollen. Vi møtte bilen og sjåføren i Kautokeino, og eskorterte han til Alta, hvor vi lastet motoren over på en henger og kjørte den ut til kunden. Vi lever av å levere, og det synes jeg vi gjorde bra denne gangen, sier Majala.

Den arme budbilsjåføren, som aldri hadde vært så langt nord før, fikk en strabasiøs tur på hele tre døgn, og transporten ble naturligvis nesten like dyr som selve motoren. Men dette var en kritisk del for kunden, og da var leveringstid viktigere enn pris.

– Vi synes det er kjempeskøy med sånne oppdrag, sier Majala.

– I denne bransjen, der kundene er i Finnmark og varene mye lenger sør, så blir man god på logistikk?

– Ja, det blir man. Og det må man være, for å bli valgt som leverandør av utstyr og verktøy, sier Majala.