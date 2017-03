Mannen, bosatt i Alta, har ikke vedtatt forelegget på 15.000 kroner. Saken skal dermed opp for Alta tingrett i august.

Ifølge forelegget kjørte mannen nærmere to kilometer med bil, til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

– I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på 18.000 kroner, subsidiært fengsel i 36 dager, heter det.