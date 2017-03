– Kan ikke hjelpe alle ungene i hele verden

– Selvsagt kunne man valgt å ta opp kampen, men vi stoler på at Bufetat vet hva som er best for barna, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet, Ole Steinar Østlyngen.

– Jeg har grått mine modige tårer Ida Benedicte Dahle mener asylbarna på Tverrelvdalen skole er blitt kasteballer i et uverdig system.

Saken dreier seg om at flere mindreårige asylsøkere, som nå har fått oppholdstillatelse i Norge, skal sendes vekk fra Alta og Tverrelvdalen skole, hvor de har funnet seg til rette. Trine Noodt i Alta Venstre har sammen med varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV) engasjert seg i saken i januar og blant annet fått til et møte mellom Bufetat og Alta kommune. I møtet har Alta kommune kommet med tilbud om at guttene kan få bo på Parksenteret, hvor kommunen i dag huser mindreårige flyktninger. Dette skal Bufetat ha ment ikke er mulig.

Noodt mener Alta kommune ikke kan sitte stille å la Bufetat sende guttene langt unna Alta, uten å ha lyttet til deres ønsker, mens Anita Håkegård Pedersen tar Bufetats svar til etterretning.

– Bufetat var helt klare på at bosetting i Alta var umulig og da må vi bare stole på at de vet hva de gjør, sier varaordføreren til Altaposten. Hun sier imidlertid at hadde det vært opp til henne så skulle hun ønske at Bufetat vurderte kommunens tilbud nøyere før de betakket seg.

Må ikke svartmale

Ole Steinar Østlyngen mener man må ha forståelse for at man ikke kan «hjelpe alle ungene i hele verden», og han sier at når det er bygd opp tilbud i andre deler av landet, så forstår han at Bufetat sender barna dit.

– Det er heller ikke nødvendig å svartmale guttenes situasjon. De har fått komme til Norge og de vil helt sikkert få et godt liv dit de kommer, mener han.

– Hva med å avbryte skolegangen og sende dem vekk nærmest i all hast?

– Der er vi helt enig med de som mener at det er galt. Så hast kan man ikke ha at man rykker opp barn på denne måten midt i et skoleår, sier duoen samstemmig, mens Håkegård Pedersen legger til:

– Man kan jo bare tenke seg hvis det var sine egne barn. Man ville ikke ha ønsket at de skulle bli rykket opp på denne måten.