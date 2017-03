– Dette handler ikke om barnas beste, men om regelrytteri

– Her har vi et godt og velfungerende tilbud i Parksenteret for mindreårige flyktninger mellom 15 og 18 år, og hvis dette handler om noen magisk aldersgrense, så har de fleste av guttene det er snakk om fylt 15 år, så jeg skjønner ikke hvorfor ikke de kan få være i Alta om det er det de vil, sier Venstre-politikeren.

Ikke lenger asylsøkere

– Jeg har grått mine modige tårer Ida Benedicte Dahle mener asylbarna på Tverrelvdalen skole er blitt kasteballer i et uverdig system.

Saken dreier seg om at flere mindreårige asylsøkere, som nå har fått oppholdstillatelse i Norge, skal sendes vekk fra Alta og Tverrelvdalen skole, hvor de har funnet seg til rette og blant annet har sett frem til vårturen over vidda på ski sammen med klassekameratene sine.

– Jeg har grått mine modige tårer, sa lærer ved skolen, Ida Benedicte Dahle, i gårdagens Altaposten. Også vergen til den ene gutten reagerer på at Bufetat ikke har latt gutten hennes bli hørt i bosettingsspørsmålet, men nå ender opp milevis unna Alta.

– Nå har statusen til disse barna endret seg fra asylsøkere til flyktninger som skal bosettes, så da skjønner jeg ikke at botilbudet i Parksenteret ikke kan brukes overfor denne gruppen, sier vergen.

Tilbudet står i fare

Bufetat fastholder at de har funnet den langsiktig beste løsningen for barna, og de mener Alta kommune ikke har godt nok tilbud til disse guttene. Dette til tross for at leder for barn- og ungetjenesten i Alta kommune, Svein Hansen, har vært i møte med dem og bekreftet at de har plass i Parksenteret. Rådmann Bjørn Atle Hansen sier til Altaposten at botilbudet i Parksenteret står i fare ettersom det ikke er nok flyktninger som kommer til Norge. Dette mener Noodt at Alta burde utnyttet.

– Det ville jo vært perfekt å da bruke tilbudet, i stedet for at vi kanskje må legge det ned, mener hun og minner om at det følger med statlige midler for å bosette flyktninger.

Regelrytteri

Noodt har sammen med varaordfører Anita Håkegård Pedersen (SV) engasjert seg i saken allerede i januar og det var de som fikk i stand møtet mellom Alta kommune og Bufetat. Nå mener Noodt at Bufetat nekter å lytte til sunn fornuft.

– Dette handler ikke om barnas beste, men om økonomi og regelrytteri. Her ser vi et typisk eksempel på at systemer og uenighet mellom stat og kommune står i veien for sunn fornuft. At man skal redusere unge og sårbare liv til et spørsmål om byråkratiske avtaler synes jeg er tragisk. Vi burde heller etterstrebet å gi dem trygghet fra dag èn, sier politikeren, som ikke vil gi seg uten kamp.

– Nei, dette vil jeg følge opp. Her handler det heller ikke om at vi skal bruke masse millioner, men om at vi tar i bruk noe vi allerede har.

Frivillig tvang

Vergen til den ene gutten sier til Altaposten at flere av guttene ikke tør å ta til motmæle mot det Bufetat bestemmer, selv om de utrykker noe annet overfor henne og andre nære.

– På den måten blir det frivillig tvang å flytte. Jeg sier heller ikke at de vil få det dårlig dit de kommer, men de burde blitt lyttet til, mener vergen som er i gang med å klage på bosettingsvedtaket.