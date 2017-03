– Dette er en stor dag for oss. Det er 4. gang vi feirer dagen, og markeringa blir større for hvert år, sier Heidi Nilima Monsen, redaktør for den kvenske avisa Ruijan Kaiku.

At 16. mars er blitt kvenfolkets dag, kommer av at det var den datoen man i 1984 stiftet den aller første kvenske foreningen. Det skjedde i Børselv. Over hele landet er det konserter, filmvisning, foredrag, med mer. Det er også fokus på det kvenske språket. I Alta markeres dagen med filmkveld på kinoen, der tre av Anstein Mikkelsens filmer skal vises.

– Det har blitt en tradisjon at vi har kvenske kulturdager rundt dagen, sier Monsen.

Hun synes også det er artig at de kan presentere den første kvenske musikkvideoen nettopp i dag, med ungdom fra Troms som lærer kvensk på skolen.

– Dette er en viktig dag for oss selv, og for å vise andre at vi finnes. Det er med på å gi anerkjennelse til vår kultur, sier Heidi Nilima Monsen.