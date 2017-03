Kollisjon i kløfta

Operasjonsleder Jan Olav Schjølberg forteller at politi, brann og ambulanse er på vei til stedet, etter en kollisjon mellom to personbiler i Kløfta onsdag i 15-tiden.

– Ingen alvorlig personskade, melder politiet på Twitter like før 15.30.

En tipser forteller at det var en nederlandsk bil og en norsk bil som var involvert i kollisjonen.

– Sporene tydet på at den nederlandske bilen, som var på tur i retning mot Alta, har fått sleng i en sving her, og truffet den norske bilen i fronten. Det må ha vært en kraftig smell, for fronten på den norske bilen var ganske hardt trøkket inn. Takboksen til den nederlandske bilen lå nede i elva, og har nok blitt kastet av i sammenstøtet, opplyser mannen.

Tipseren forteller at han var i kontakt med de til sammen trolig fem personene som befant seg i de to bilene:

– Jeg snakket med dem, og det virket å gå bra med de alle sammen. De virket både rolige og fattet da jeg snakket med dem. Det befant seg tre nederlendere i den nederlandske bilen, og trolig to i den norske. En Alta-trailer hadde også stanset, og sjåføren sto og pratet med dem, forteller mannen.

Han forteller at flere ambulanser, brannvesen og en politipatrulje dro til stedet i etterkant av ulykka.