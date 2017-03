Kjenner du igjen noe av dette?

Etter å ha stanset en bil i Alta tirsdag kom politiet over store mengder gods som med stor sannsynlighet stammer fra flere tyveriraid.

– En person er pågrepet, mistenkt for grovt tyveri. Vi har identifisert en del av gjenstandene som ble funnet, og slått fast at dette er tyvgods. Men fortsatt sitter vi på mye som vi tror er tyvgods. Dette er imidlertid gjenstander som ikke kan knyttes til et spesielt innbrudd, eller en spesiell hendelse, opplyser straffesaksleder for sørregionen, Karen Julie Eira ved Alta lensmannskontor.

– Vi håper noen gjenkjenner noe av dette som sitt og tar kontakt med oss snarest, enten ved å komme innom Alta lensmannskontor eller ved å ringe politiet på 02800. Om dere ringer oss – henvis til avisartikkelen i Altaposten og at dere kjenner igjen tyvgodset, sier Eira.

Men om man så skal få gjenstandene tilbake må man fremlegge dokumentasjon eller kunne vise til spesielle kjennemerker på gjenstandene, opplyser hun.

– Ved tyveri melder man inn en godsliste, men denne kan være ufullstendig, for eksempel ved at det mangler serienummer, opplyser politiførstebetjenten.

Blant det som ble funnet og tatt beslag i ramser Eira opp et dieselaggregat, en spesiell kikkert av merket Swarovski Optik, en rekke verktøy inkludert flere elektriske driller, noe elektronikk og massevis av mindre gjenstander.

Vedkommende som ble pågrepet sitter nå i politets varetekt, mistenkt for flere tyveri.

– Vedkommende sitter inne først og fremst fordi vi har såpass mye gods som vi ikke vet for sikkert om er vedkommendes eller tilhører andre. Inntil videre blir vedkommende sittende. Vi ønsker eventuelle eiere til gjenstandene om å ta kontakt så snart som mulig, da vi ønsker å få sjekket gjenstandene ut av saken eventuelt få konstatert om det er tyvgods.