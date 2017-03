Hurtigruten med kurs mot børsen

To år etter at Hurtigruten ble tatt av børs, går det mot ny notering, ifølge Finansavisen. Egenkapitalen skal være verdt flere ganger mer enn sist.

Hurtigruten takket for følget og ble fjernet fra Oslo Børs i 2015 etter at det britiske oppkjøpsfondet TDR Capital kjøpte 90 prosent av selskapet høsten før. Nå skriver Finansavisen at det går mot ny notering for rederiet med en egenkapital som kan være verdt så mye som 12 milliarder kroner. Det er mer enn fire ganger så mye som den ble verdsatt til for drøyt to år siden.

Ifølge avisen skal Hurtigruten være i samtaler med flere meglerhus om å komme seg tilbake på børs.

– Jeg kan naturligvis ikke kommentere noe som helst rundt dette, sier styreleder Trygve Hegnar til avisen hvor han er ansvarlig redaktør. Selv eier han fem prosent av Hurtigruten gjennomsnitt investeringsselskap Periscopus. Dermed ligger han an til en samlet gevinst på 1,1 milliarder kroner dersom egenkapitalen nå verdsettes til 12 milliarder.

Kommunikasjonssjef Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten vil heller ikke kommentere saken, men viser til eierne. Finansavisen har ikke fått svar på sin henvendelse til TDR Capital.