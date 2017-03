Ber Staten ta over

I dag skal fylkestinget ta stilling til hvem som skal ha ansvaret for en fergestrekning det bokstavelig har vært mye høy sjø og turbulens rundt. Fylkestingssamlingen i Vadsø denne uken har en sak om omklassifisering av fylkesvei 882, fergesambandet Øksfjord - Hasvik. Behandlingen skjer ventelig i dag. Problemene i sambandet har spesielt oppstått etter 1. januar 2016, da de nye fergene til fylkeskommunen ble satt i drift.

Høyre pådriver

Høyre-representant Vetle Langedahl er opptatt av å sikre kommunikasjonene i dette området, og mener at en omklassifisering er riktig. Likevel var det posisjonspartiene fra Ap, SV og KrF som fremmet et forslag som strider med fylkesrådmannens innstilling. Det skjedde i i hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel i forrige uke. Forslaget fra posisjonspartiene ble til vedtak hvor de ønsker å søke staten om å få sambandet flyttet over til staten, altså at strekningen blir et riksveisamband i stedet for fylkesveg som det er i dag.

– Høyre har sagt i mange år at denne strekningen burde bli en del av riksveisambandet. Dette har våre folk i Loppa og Hasvik jobbet for lenge. Derfor ønsker vi naturligvis en omklassifisering velkommen, sier Langedahl.

Har snudd

Han er glad for at posisjonspartiene har kommet til en erkjennelse Høyre har jobbet for lenge.

– Det er interessant å se at posisjonen har skjønt det vi har sagt i mange år, at de har vanskjøttet fergesambandet. Forslaget til vedtak som posisjonspartiene la frem i hovedutvalgsmøtet i forrige uke, kan ikke sees på som noe annet enn en fallitterklæring mot egne prioriteringer, hevder Høyre-representanten og legger til:

– Det blir interessant å se om de følger opp vedtaket fra HUKFS i fylkestinget. Høyre vil uansett støtte en omklassifisering av fylkesvei 882.

– Klarer ikke jobben

Langedahl viser til at posisjonens representanter i HUKFS omtaler saken som at «dersom vi får omklassifisert fylkesvegen, vil fergene være statens problem».

– Med slike uttalelser er det helt klart hva de mener om egen politikk. Det er hårreisende at det som skal være seriøse politikere for hele fylket omtaler viktige fergesamband på denne måten. Jeg skulle gjerne ønske man kunne drevet sambandet i fylket, men det har blitt bevist gang på gang at Ap ikke klarer jobben de er valgt til å utføre. Da må vi jobbe for en omklassifisering, hevder Vetle Langedahl.