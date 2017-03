– Samisk må ikke fortrenge norske stedsnavn

– Vi må ikke komme i den situasjonen at norske kartnavn forsvinner til fordel for samiske navn, sier Jo Inge Hesjevik (H).

– Om så skjer, vil det skape problemer for ikke-samisktalende. Og de er i flertall, sa Høyre-representanten da fylkesutvalget kom med høringssvar til NOU 2016: 18 Hjertespråket.

Til Ságat sa Hesjevik at han selv har opplevd at mange har kommet med unødvendige, negative innspill til samisk språkarbeid.

– Skulle ønske at alle stedsnavnene blir skrevet på de fire språkene vi har her i fylket, norsk, samisk finsk og kvensk. Dette ville også gitt oss som eksempelvis ikke kan samisk, en mulighet til å forstå språket. Kommer det bare samiske kart- og skiltnavn, vil det være uheldig, og kan skape motsetningsforhold, noe ingen er tjent med, sier Hesjevik.

Han fikk fylkesutvalget til å komme med et tillegg til høringssvaret.

Ordlyden er følgende:

«Det er viktig at dette ikke skjer på en måte som fortrenger de norske, finske og kvenske stedsnavnene i forbindelse med utarbeidelse av kartverk og skilting.»

Aps Ulf Ballo fremmet, på vegne av eget parti og KrF, et tillegg til høringen der det heter at Finnmark fylkeskommunes politikk hva gjelder samisk språk og kultur, er at den skal være i samsvar med nasjonale og internasjonale forpliktelser. Videre heter det i fellesforslaget fra Ap og KrF, som også ble vedtatt enstemmig, at samisk og norsk er i henhold til sameloven både likeverdige og likestilte språk.

Videre heter det:

«Finnmark er regionen med størst samisk befolkning i hele Norden, og hvor det samiske språk er i daglig bruk både muntlig og skriftlig. Finnmark fylkeskommune omfattes av samelovens språkregler som har som formål å bevare og utvikle samisk språk ved særlig å styrke bruken i offentlig sammenheng. Denne oppgaven anser vi som viktig, men også krevende. NOU 2016: 18 Hjertespråket er et godt utgangspunkt for styrking av samisk språk i de tjenester som fylkeskommunen utfører. Mange av de foreslåtte tiltak sammenfaller med Finnmark fylkeskommunes egne prioriteringer og mål for samiskarbeidet. Videre berører NOU 2016: 18 mange av de utfordringene som Finnmark fylkeskommune erfarer i arbeidet med bruken av samisk språk i organisasjonen, i vår møtevirksomhet, i vårt informasjonsarbeid og i språkopplæringen i den videregående skolen.»