Senga på plass på føden

– Endelig er den på plass. Det er opplæring i dag, så skal den være klar til bruk, opplyser Raymond Londal, Venstre-politikeren som har stått i bresjen for å skaffe Alta fødestue en ny seng.

Det betyr en ny hverdag for både jordmødrene og fødende. Senga er mer skånsom for alle parter, og veldig praktisk med sine muligheter for justeringer.

Senga til drøyt 200.000 kroner ble fullfinansiert på julaften, da Birgitte Johansen og Alta Billakkering la de siste 54.000 kronene på bordet. Mange har imidlertid bidratt til realiseringen; cirka 600 bidragsytere med stort og smått.