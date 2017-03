Spår start for RV 93

Kåre Simensen (Ap) er mer eller mindre satt på sidelinjen av at den blå-blå regjeringen allerede har forhandlet fram et flertall og avtale om NTP 2018-29. Stortingsrepresentanten medgir at både Ap og hans hjemfylke er prisgitt hva forhandlingene mellom regjeringspartiene Høyre/Frp og støttepartiene Venstre og KrF.

– For Finnmarks del håper jeg det beste, men frykter det verste, konkluderer Simensen.

– Gammelt nytt

I løpet av den siste uka har regjeringspartiene med sine støttepartier sørget for stor mediedekning med lekkasjene av to store veiprosjekter i Finnmark. Litt av glansen av satsingen forsvant imidlertid med at dette er prosjekt som politisk har vært annonsert tidligere. Ikke minst har regjeringspartiene allerede i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 garantert at Skarvbergtunnelen skal fullrenoveres, et prosjekt til mellom 700 og 800 millioner kroner. Politisk har det også vært annonsert at RV 94 mellom Arisberg og Hammerfest skal ferdigstilles, og i NTP-lekkasjen ble det garantert at prosjektet skulle stå ferdig før 2023. Det er også klarlagt at utbyggingen av E6 over Kvænangsfjellet løftes fram tidsmessig, og sikrer en rask realisering av en av flaskehalsene på de to innfartsårene til Finnmark.

– Regjering og støtteparti skal ha honnør for at det kommer penger til RV94 og Skarvbergtunnelen. Utbedringen av E6 over Kvænangsfjellet er ikke et finnmarksprosjekt, men et Troms-prosjekt. Likevel må vi fra Finnmark gi honnør for at det nå realiseres. Det vil være et prosjekt som betyr veldig mye for Finnmark selv om utbedringen skjer i Troms, understreker Simensen.

Skrytliste

Han er likevel ikke imponert over skrytelista til Frp og Høyre over veisatsingen i Finnmark.

– Jeg kan ikke tenke meg at de vil gå inn i valgkampen nærmest kun med gamle prosjekter? Hva med RV 93 som er den viktigste transportåra inn i Finnmark, faktisk med høyere trafikk enn E6? Må vi vente enda mange år på at det det blir oppstart her? Hva med alle havneformålene i Finnmark som må realiseres for å sikre kysten god utvikling. Hvor står rullebaneutvidelsen i Alta og Kirkenes? Hva med ny flyplass i Hammerfest?

Skylder på andre

Simensen forteller at han holdt på å få kaffen i vranghalsen da han leste Altapostens oppslag der toppkandidaten til Frp foretok en total ansvarsfraskrivelse for realiseringen av Ny E6 gjennom Alta.

– Jeg kan ikke fri meg for å stille meg undrende til Frp som legger skylden på dagens politiske ledelse i Alta kommune for at avlastningsveien ikke blir realisert. I fire år har Frp og Høyre sagt at de skulle ordne finansieringen. Bare ord og ingen handling. Nå bør Bengt Rune Strifeldt og Frp gå stille i dørene når de retter kritikk mot sittende politisk ledelse i Alta kommune.

Støttepartiene skeptisk

Troms har kun fem prosent av riksvei/europavegene i Norge og lekkasjene hittil forteller at Troms har fått 16.5 milliarder til nye veiprosjekter. Finnmark har 12 prosent av riksvei/europaveg og sitter foreløpig med betraktelig mye mindre. RV94 – der utgangspunktet var bygging av ny vei. Det ble for kostbart, og falt ut av NTP og er bare kommet inn igjen stykkevis og delt. Bedre enn ingenting, men likevel skuffende når man kjører på med tidenes økonomiske ramme til samferdsel, sier Venstres toppkandidat i Finnmark, Trine Noodt.

Hun mener at forventningene på ingen måte er innfridd for Finnmarks del i det som er kommet som lekkasjer fra NTP-forhandlingene som Venstre og KrF har hatt med regjeringspartiene Høyre og Frp.