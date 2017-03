Her vil Nussir ha fabrikk

Det er NRK Finnmark som melder at gruveselskapet Nussir etter all sannsynlighet vil velge industriområdet på Markopneset i Fægfjord, for ny lokalisering av fabrikklokalene for uttak av kobber i Repparfjord.

Til nyhetskanalen sier daglig leder i Nussir, Øystein Rushfeldt, at det fortsatt står mellom to lokasjoner – Markopneset eller Øyen, men at de følger Markopneset «ganske tett»

– Vi har imidlertid ikke tatt en beslutning, sier han til NRK.

Industriområdet i Fægfjord er på 500 mål, og betegnes som en «gullgruve» for Kvalsund kommune.

Mye på stell

Altaposten omtalte tidligere i januar at gruveselskapet fikk grønt lys fra Statens strålevern, i tillegg til godkjenningen til deponering av avgangsmasser i Repparfjorden fra før jul. Driftkonsesjonen, skal ifølge NRK ferdigstilles i løpet av våren.

– Investeringsinteressen har økt etter at selskapet fikk på plass utslippstillatelsen som åpner for deponering av kobberavfall på havbunnen i Repparfjord, heter det.

Videre heter det at Nussir skal ha fått tilbud på både fabrikkbygninger og mineralsilo.

– Prismessig kommer vi ut på omtrent det samme som om vi hadde renovert de gamle bygningene på Folldal verk. De fleste vet at renovering av eldre bygg kan være vel så kostbart som å bygge nytt, sier direktøren.

Får konsekvenser

Dersom Rushfeldt & Co går for Markopneset, betyr det, ifølge NRK, blant annet at innslaget til kobbergruven blir endret. Markopneset ligger nemlig cirka to kilometer lengre ut i Repparfjorden, enn der det opprinnelig var planlagt innslag mot kobberforekomstene på Ulveryggen.

– Vi er selvsagt fornøyd med signalene vi nå får fra dem. Vi har et stort industriområde på plass, og med en så stor aktør inne i bildet vil det naturligvis få andre konsekvenser enn at kun Nussir etablerer seg der, sier sier Ap-ordfører Terje Wikstrøm til NRK.