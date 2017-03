Utløste en rekke skred i Stokkedalen

Ingeniørgelog Trond Jøran Nilsen i Statens vegvesen og kollegene tok søndag ettermiddagen turen i helikopter til Stokkedalen.

– Det gikk minst ett skred i løpet av natta. Mannskap i området var usikre på om det kunne komme ned mer, og da fant vi ut at vi skulle ta hengskavlene. Disse kommer vanligvis ned mens uværet pågår, hvis ikke setter de seg som regel og blir faste og stabile. Men når våren kommer og snøen blir fuktig kan de knekke opp og komme ned, og i verste fall rase over vei. Derfor ønsker vi å ta de ned raskt, mens skavlene ennå er ferske og ikke har stabilisert seg. For på våren kan det være vanskelig å forutse når skavlene eventuelt kommer ned, sier Nilsen til Altaposten.

Sennalandet er åpnet igjen Rasrydding ga stenging lenge etter at uværet var over.

En rekke salver ble skutt med daisy-bell'en (en klokke-formet anordning som henger under helikopteret som brukes til å avfyre knallgass - hydrogen pluss oksygen) og trykkbølgene fra eksplosjonene ga resultater:

– Vi fikk utløst ganske mange skred, syv-åtte - kanskje også flere. Noen av disse var ganske store også, forteller Nilsen.

Noen av skredene kom over E6, andre stanset like over.

– Vi fikk ned det vi mente var farlig, og er godt fornøyde med aksjonen, sier Nilsen.