Sennalandet åpner trolig klokka seks

Siden lørdag, gjennom natta og utover søndagen har en rekke veier vært stengt over hele fylket, som følge av uvær, rasfare og dårlige kjøreforhold.

Blant strekningene som har vært rammet av uværet var Sennalandet. Her åpner veien sannsynligvis innen klokka 18, melder operatør Bente Nyland ved 175-sentralen:

– Det ser ut til at tiden vi har satt vil holde, og jeg regner med veien vil åpnes innen klokka 18, forteller hun.

Det skal etter hva Altaposten forstår ha vært godt vær over fjellovergangen en god stund nå, men grunnet flere snøskred og stor rasfare i området Stokkedalen ble det holdt stengt.

– Det har gått ras, og vi så at det var stor rasfare også i etterkant. Vi måtte dra opp og skyte ned noen skavler for å få bort rasfaren. Dette driver de og rydder i nå, men siste melding er at veien åpner innen klokka 18.

– Blir det kolonnekjøring da, eller slipper dere folk ut på egenhånd?

– Vi legger opp til fri kjøring. Jeg har ikke fått den siste vær- og føreoppdateringen, men det skal være gode nok forhold til at vi kan slippe trafikk over. Trafikanter bør likevel være obs på at det fortsatt kan komme noe ruskevær, sier Nyland.