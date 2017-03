Nytt team skal lege sårene

Saken skal opp til politisk behandling neste uke i hovedutvalget for helse og sosial. Klarer man å skrape sammen ekstern finansiering, får flere pasientgrupper et viktig tilbud i Alta i en prøveperiode på tre år. Egenandelen er fastsatt til 150.000 kroner per år.

Prosjektet er døpt «Kommunalt sår og stomiteam i Alta». Aktuelle tilskuddsordninger er tilbakeholdte prosjektskjønnsmidler og kompetanse- og innovasjonstilskuddet, som forvaltes av Fylkesmannen. Søknad om tilbakeholdte skjønnsmidler betinger godkjenning i kommunestyret. I tillegg ligger det an til at prosjektet kan avlaste helse- og omsorgstjenestene i Alta.

– Dette er et spennende prosjekt initiert av to av våre sykepleiere med spesialutdanning innen sår og stomi. Organiseringen som primærhelseteam er i tråd med nasjonale føringer. Det samme gjelder det regionale perspektivet i prosjektet med kunnskapsoverføring til andre, heter det i innstillingen fra administrasjonen.