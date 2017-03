Finvær i vente for hundekjørerne

For de av Finnmarksløps-entusiastene som måtte bekymre seg for at rufseværet langs kysten slår innover, kan vakthavende meteorolog Anita Ager-Wick ved Værvarslinga i Tromsø berolige.

I alle fall de første dagene av årets utgave av Finnmarksløpet blir en værmessig sett fullt overkommelig affære:

– Hundekjørerne har gjerne vært ute i ganske så heftig vær, for eksempel var det orkan under Femundløpet for et par år siden. Så det de har i vente her er helt greit, sier Ager-Wick til Altaposten.

Mindre vind

FL500-kjørerne har allerede vært gjennom det verste været, prognosene viser ifølge meteorologen at vinden er i ferd med å minke.

– Inne på vidda løyer vinden av, og vi får svake, spredte byger - etter hvert også opphold. Forholdene ser ut til å bli bare bedre og bedre utover søndagen, mot kvelden og gjennom natten får vi rolige vindforhold, mens vi fra i morgen tidlig må regne med liten kuling fra sør, sier hun.

Det er ventet litt snødrefs mandag kveld.

– Vinden som kommer på morgenen varer bare en liten stund. Det minker på igjen natt til tirsdag. For de som driver med hundekjøring, så er dette ikke kritiske værforhold, slik jeg ser det, sier hun.

Bedring

For FL1000-deltakerne er det verre å spå. Dette fordi de fortsatt skal bevege seg over en geografisk sett lang strekning, mot Kirkenes, de kommende dagene.

– Det ser ut til at de har mye av det samme været i vente, egentlig. I løpet av de kommende dager vil de nok få en god del oppholdsvær, og selv om det blåser godt på kysten i Øst-Finnmark vil nok ikke FL1000-løperne merke mye til dette.

Da Altaposten var i kontakt med Ager-Wick hadde hun kun oversikt over prognosene fram til tirsdagen. I denne perioden ser det ut til å bli bedre og bedre vær, samlet sett for hele Finnmarks del.

– Vinden henger litt igjen i øst. Det går mot en bedring over hele fylket, men det blir først best i vest.

– Også på kysten?

– Kysten av Øst-Finnmark er mest utsatt i dag, og det er også her vinden blir hengende litt igjen ennå. Det har vært mye stengte veier i hele Finnmark, og i øst er veiene typisk veldig utsatt, så det kan nok være noen av veiene fortsatt blir stengt ei stund til, sier hun.