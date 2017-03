Høyre ønsker olje- utredning i Lofoten

Høyres landsmøte avviste lørdag et forslag om ikke å gå inn for konsekvensutredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten, melder NTB.

Det var dissens i programkomiteen om konsekvensutredning av oljeaktivitet i feltene som er kjent som Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Jana M. Hoff fra Bergen Høyre gikk mot flertallet, som altså vil ha konsekvensutredning.

På landsmøtet var det ingen tvil: Høyre vil fortsatt ha konsekvensutredning av de omstridte områdene.

Fakta:

* Diskusjonen om hvorvidt det skal åpnes for oljeboring i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, har rast siden midten av 1970-tallet.

* Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet i disse områdene, og Ap har ønsket å konsekvensutrede områdene. De andre partiene på Stortinget vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene.

* Høyre og Frp er i denne stortingsperioden bundet av samarbeidsavtalen med KrF og Venstre, som sier at det ikke skal åpnes for en konsekvensutredning av områdene.

* Motstanderne frykter konsekvensene for natur, miljø, fiskerinæringen og turismen ved et stort oljeuhell. Tilhengerne mener sannsynligheten for et uhell er svært liten.

* Oljedirektoratet anslår at det totalt finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje.