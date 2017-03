De vil slå sammen Finnmark og Troms

Nordland, Troms og Finnmark Høyre er samstemte og anbefaler Stortinget at Nord-Norge deles inn i to regioner med grense ved dagens fylkesgrense mellom Nordland og Troms, med åpning for grensejusteringer dersom grenseregionen selv ønsker dette, heter det i en pressemelding fra de tre nordnorske fylkeslagene av Høyre. Sterke regioner i nord vil få flere samfunnsoppgaver og gjøre oss rustet til å løfte flere oppgaver ut fra Oslo, heter det videre i pressemeldingen.

Fylkesleder i Finnmark Jo Inge Hesjevik er tydelig på at et ekteskap mellom Finnmark og Troms er ønskelig:

– Vi ønsker en ny region bestående av Finnmark og Troms. Vi ser at de oppgavene vi skal løse med tanke på samferdsel og drift av de videregående skolene kan løses bedre enn i dag. Når vi samtidig skal gjøre regionene klar for nye oppgaver, ser vi Troms og Tromsø som en naturlig del av vår region, sier han ifølge pressemeldingen.

Allerde i dag finnes det fylkesgrensekryssende samarbeid innenfor en rekke viktige sektorer. Hesjevik trekker særlig fram to slike:

– I dag ligger viktige helse- og utdanningsinstitusjoner for Finnmark i Troms fylke. Den gode dialogen vi har med Troms skaper samtidig en trygghet for at arbeidsplasser tilknyttet nye oppgaver vil bli fordelt utover i hele den nye regionen, sier Hesjevik ifølge pressemeldingen.

Hans to nordnorske kolleger har sine egne tanker om sammenslåingsprosessen:

– Vi har gjennomført en intern prosess i fylkespartiet om regionreformen i Nord-Norge. Prosessen viser delte meninger, men at flertallet ønsker at Nordland skal bestå som en egen region. Høyre i Nord-Norge er enig om et felles kompromiss som jeg er svært glad for, sier fylkesleder i Nordland, Jonny Finstad.

– Troms Høyre har vært, og er fortsatt av den oppfatning at vårt primære standpunkt er en nordnorsk region, bestående av dagens tre fylker. Vi innser at dette er vanskelig å få gjennomført, og vi støtter derfor dette som et felles standpunkt fra Høyre i nord, sier fylkesleder i Troms, Geir Inge Sivertsen ifølge pressemeldingen.