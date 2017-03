Sterk historie om krigsslavene i Saga

Det blir bakteppet for sterke historier under lørdagsuniversitet i helga, som arrangeres på Scandic i Alta. Historiker Marianne Neerland Soleim tar nemlig for seg krigsslavene i Finnmark under 2. verdenskrig, denne gangen med vekt på Alta-området. En av de største fangeleirene var i Saga, en såkalt gjennomgangsleir for videresending av krigsfanger.

– Dette Lørdagsuniversitetet er med i programmet til Finnmarksløpet og Borealisfestivalen. Foredraget starter opp klokken 11, opplyser Inger Elin Utsi ved Universitetet. Hun håper altaværingene kjenner sin besøkelestid for å bli kjent med særdeles viktig lokalhistorie. Hun har booket ett av de største møterommene for å få nok plass.

Altaposten har tidligere omtalt fangeleirene og pårørendes besøk i Alta.

Historiker og instituttleder ved Barentsinstituttet, Marianne Neerland Soleim, har doktorgrad i temaet.

I november 1941 hadde Stalag 330 i Alta 447 sovjetiske krigsfanger. På grunn av at de første skipene med sovjetiske krigsfanger ble sendt direkte til havner i Nord-Norge, hadde Stalag 330 et forholdsvis høyt antall fanger tidlig og 1. februar 1942 var leiren oppført med 2.263 sovjetiske krigsfanger. Leiren var en samleplass før krigsfangene ble sendt ut til ulike arbeidsoppdrag. Totalt i Norge var det over 100.000 krigsfanger. To tredjedel av disse havnet i Nord-Norge og mange i Alta og Finnmark, opplyses det foran helgas foredrag.

– I foredraget vil historikeren berøre kontakten mellom nordmenn og krigsfangene. I tillegg vil hun fortelle hva som skjedde med dem mens de var i Alta. I Alta er det registret 312 som døde, mange oppført med ukjent dødsårsak, noen med sykdom som årsak, mens andre ble skutt under fluktforsøk.

Neerland Soleim ga i fjor ut «Operasjon Asfalt» som handler om hvordan norske myndigheter i 1951 flyttet gravene til sovjetiske krigsfanger som var spredt omkring i landsdelen til en sentral gravplass på Tjøtta.