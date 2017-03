Løftet inn uverdig pasientbehandling for landsmøtet

Stortingsrepresentant og tidligere Alta-ordfører slapp jubelen løs tidlig fredag, etter at Høyres landsmøte gikk inn for å endre på flyseteavgiften. Selv tok Davidsen for seg helsetilbudet og reisevanskene til pasientene i Finnmark, da hun inntok talerstolen fredag kveld.

– Vi sier i programmet: Det viktigste i helsetjenesten er ikke systemet, men pasienten. Det gjelder i dag ikke over hele landet! Finnmark er det eneste stedet i landet som ikke får en helhetlig utredning om fremtidens sykehusstruktur og helsetjenester. Den tryggheten bør vi gi også dem, åpnet Davidsen, og satte med det fingeren rett på et ømt tema som blant annet partiets egen helseminister Bent Høie har valgt å avvise.

20 timer på reisefot

Men det var likevel et annet «system» Finnmarks-representanten ønsket å ha enda mer fokus på. I sitt landsmøteinnlegg omtalte hun «fenomenet Pasientreiser»:

– Pasientene fra Alta, Loppa og Kautokeino som må til Tromsø for utredning og behandling må reise fra flyplassen i Alta klokka 07.00 for en legetime klokka 08.30. Kjære landsmøte, disse pasientene er tilbake igjen klokka elleve – om kvelden! Det er syke og svake mennesker vi snakker om, og vi pålegger de en reisevei på 16 timer – over 20 timer om de reiser fra Kautokeino og Loppa. Og dette gjør vi selv om det er hele 3 andre fly som går tilbake tidligere på dagen, sa Davidsen.

Uverdig!

Hun har også tidligere pekt på denne praksisen som uakseptabel. Til landsmøtet var hun klokkeklar:

– Å sitte på en flyplass i Tromsø i 13 timer – kanskje etter å ha fått en dårlig nyhet hos legen – er rett og slett ikke verdig. Vi i Høyre snakker så varmt om mennesker, ikke milliarder. Disse menneskene – pasientene – må ivaretas på en mer verdig måte.

– Jeg håper det kan sendes en presisering til pasientreiser om at instruksen «billigste reisemåte» er å forstå når det går ulike alternativ i samme tidsrom. Ikke når neste alternativ er 12 timer senere, og det menneskelige og samfunnsmessige regnskapet går i minus, sa Davidsen.