Høyre fjerner flyseteavgiften

Davidsen har sammen med sterke distriktsrepresentanter jobbet beinhardt i kulissene under Høyres landsmøte for å skape flertall for å fjerne flyseteavgiften som den blå-blå regjeringen har innført.

– Det ble tidlig lansert et forslag, men dette ville redaksjonskomiteen avvise. Det ble likevel tatt opp til votering. en votering som akkurat nå er gjennomført. Jeg er i hundre og veldig, veldig glad. Høyre viser at vi er et parti for distriktene, og det var et overveldende flertall for å fjerne avgiften, sier stortingsrepresentant for Høyre fra Finnmark og tidligere ordfører i Alta.

Hun betegner flyseteavgiften som spesielt distriktsfiendtlig, og en avgift som har hatt null forståelse i det brede laget av folket både i sentrale strøk og distriktene.

– Avgiften har ikke vært innrettet slik at den bringer passasjerer fra fly til andre mer miljøvennlige kollektivtilbud. I Finnmark, de fleste stedene i Nord-Norge og i distriktene har alternativet til fly vært fraværende eller veldig begrenset. Når da avgiften har ført til rutekutt og redusert tilbud, først og fremst i distriktene, er det bare å si en ting; dette har vært en tull-avgift uten noen annen mening enn å hente penger til Staten, sier Davidsen til Altaposten.

Flyseteavgiften kommer til tross for Høyres klare landsmøtevedtak å bestå ut året. Den er en del av statsbudsjettet, men arbeidsordren er klar til kommende regjeringer fra Høyres landsmøte: Flyseteavgiften skal vekk.