Fredrik (17) drømmer om Finnmarksløpet

– Men da trenger du kanskje noen sponsorer, undrer bestemor Jorunn Olsen, som etter nærmere diskusjon fastslår at veldig mange starter nok med mamma og pappa samt besteforeldrene som de største sponsorene.

17-åringen Fredrik Fjærvoll Olsen har fått med seg bestemor Jorunn Olsen til Alta for å få med seg stemningen og starten på Finnmarksløpet denne helgen.

– Det er første gang vi er i Alta, men Fredrik planlegger å gå et år på Alta Folkehøgskole, forteller bestemor.

Alta Folkehøgskole har som kjent en egen linje for dem som ønsker å drive hundekjøring og Finnmarksløpet.

Innen 5 år…?

Fredrik er medlem av Oslomarka trekkhundklubb og har drevet med hundekjøring et par år – han er bitt av basillen. I dag har han tre worstehere, noe som i følge bestemor er to for mye. Disse hundene bruker han i hundekjøringsgrenene sprint og nordisk. Dette er grener hvor du snørekjører etter hunden(e) på ski.

– Jeg kan nok ikke bruke disse hundene i Finnmarksløpet, konstaterer han.

Fredrik håper drømmen om å kjøre Finnmarksløpet kan gjennomføres innen fem år. Han er klubbkamerat med den meritterte hundekjøreren Robert Sørlie, som kan skilte med 11 seire i Femundløpet og tre seire i Finnmarksløpet – så her burde det være mulig å få med seg noen gode råd på veien.

– Du vet at når det har stått i avisa, da er det sant?

– Jeg skal vise dette til pappa, sier Fredrik, og ler godt.

Hundekjøring i Gargia

Selv om Fredrik må vente noen år før han det blir hans tur til å starte i Finnmarksløpet vil han og bestemor få prøvd hundekjøring mens de er i Alta. Ettermiddagen og kvelden skal tilbringes hos Trasti og Trine i Gargia – og her er hundekjøring en av aktivitetene som står på planen.

– Det blir en fin oppladning til starten i morgen, fastslår han.