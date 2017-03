– Stå på videre for robuste kommuner

Steinar Halvorsen har vært krystallklar i sin kamp for kommunesammenslåing og benyttet åpningsdagen på Høyres landsmøte til å anmode statsråd Jan Tore Sanner & Co. videreføre prosessen.

– Jeg er en stolt Høyre-ordfører i en kommune som sa nei til sammenslåing. Vi har 970 lojale innbyggere og flinke ansatte, men vi mangler fagmiljø og kompetanse, sa Halvorsen fra talerstolen. Bare en ansatt i barnevernet og mangler innenfor psykisk helse rammer innbyggerne, mener han.

Han påpekte også at at et lite og skjørt næringsliv trenger fart i saksbehandling.

– Manglende fagkompetanse gjør at tilretteleggingen blir for dårligm, sa Halvorsen på årsmøtet som pågår på Gardermoen.

Han gjorde seg til talsmann for småkommunene som trenger robuste tjenester for å skape en trygg framtid for innbyggerne.

Under folkeavstemmingen i fjor sa loppaværingene et klart nei til sammenslåing.