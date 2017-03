– Moralsk sett har Alta rett

Det sier stortingsrepresentant og KrFs mann i stortingets transportkomite, Hans Fredrik Grøvan. Han har i to dager vært i Alta sammen med partiledelsen, toppkandidater og fylkesstyrene i de tre nordligste fylkene. På todagerskonferansen ble Grøvan utfordret både en og to ganger på om han og KrF har fulgt opp tidligere jobb for at Alta kommune skal få tilbakebetalt forskutteringen av utfyllingen ved Alta Lufthavn, og om prosjektet nå får plass i kommende NTP.

– Vi forhandler fortsatt, men sett fra Altas side ville jeg ikke vært særlig optimistisk verken med tanke på å få tilbakebetalt nå, eller at rullebanen vil bli forlenget med det aller første. Dette er først og fremst et ansvar for aksjeselskapet Avinor, og herfra er det klar tilbakemelding på at rullebaneforlengelsen ikke er nødvendig. I alle fall ikke nå. Det samme er signalene fra flyselskapene som trafikkerer Alta Lufthavn, sier Grøvan til Altpaposten.

Var i front

Han har tidligere engasjert seg sterkt for å få til en løsning rundt rullebaneforlengelsen og utfyllingen i Bukta. Grøvan fikk mye av æren for flertallsmerknaden fra transportkomiteen for en tid tilbake. Da uttalte Grøvan til Altaposten:

– Gjenbruk av masser er svært god samfunnsøkonomi.

Han vist til at en enstemmig transport- og kommunikasjonskomite på Stortinget er blitt godt kjent med prosjektet og fordelen med at E6-utbyggingen og behovet for utvidelse av rullebanen ses i sammenheng. Med sørlendingen sentralt uttalte enstemmig komité de anmodet samferdselsdepartementet på dette grunnlag om å bidra til å få i stand en ny dialog med Alta kommune.

Da hadde han tro på at merknaden ville få konsekvenser, selv om det ble pekt på at det ikke var noen garanti.

– Merknaden fra en enstemmig komité er et tydelig og sterkt budskap til departementet om å starte en dialog med Alta kommune, konkluderte Grøvan, som sa at hensikten var å forsøke å finne gode og samfunnsøkonomiske løsninger som både kan tjene flysikkerheten på Alta lufthavn og Alta kommune.

– Applauderer Alta

Overfor Altaposten bekrefter sørlandsrepresentanten at han har hatt, og har, stor sans for den jobben Alta kommune har gjort for å bruke ressursen fra veiutbyggingen samfunnsnyttig. Men selv om han sitter i en god posisjon til å sikre prosjektet inn i NTP i og med at han forhandler med regjeringspartiene på vegne av KrF, er han tydelig på defensiven.

– Moralsk har Alta en god sak. Når Avinor velger å forlenge rullebanen, rett nok sannsynligvis ikke i denne omgang, vil det være naturlig at det også blir et økonomisk mellomoppgjør med Alta kommune. Kommunen bør få pengene de har lagt ut tilbake.

– Men du tror ikke på noen avtale nå, eller at prosjektet kommer inn i NTP?

– Helt ærlig, så skal det nok mye til at det skjer noe nå. Vi forhandler fortsatt og NTP legges ikke fram før like før påske. Det virker ikke som det er vilje til å prioritere dette prosjektet, og Alta har aldri fått noen lovnad om at de ville få dekket kostnadene med utfyllingen, klargjør Hans Fredrik Grøvan.