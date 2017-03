– Hun virket helt uinteressert i barnefattigdom

– Torsdag stilte jeg spørsmål til arbeidsministeren i spontanspørretimen i Stortinget om barnefattigdom i Kautokeino, i og med at ministeren var der i forrige uke. Hun virka ganske uinteressert, for å være helt ærlig, sier Pedersen til Altaposten.

Dette var spørsmålet til Anniken Haugli:

«Arbeidsministeren har nettopp vært på besøk i Kautokeino, der en femtedel av barna lever under fattigdomsgrensa og der ledigheten nå er på over 6 prosent. I Finnmark er det foreløpig en lav andel av arbeidstakerne som jobber med olje og gass, så fylket er ikke rammet av oljeprisfallet slik vi ser på Vestlandet. Likevel ser vi at sysselsettingsgraden i Finnmark er lavere enn i landet for øvrig; sysselsettingsgraden faller, og den faller mer i Finnmark enn i landet for øvrig. Hvilke konkrete tiltak kan vi forvente fra regjeringen overfor Kautokeino og Finnmark etter arbeidsministerens befaring?»

Tydeligvis eksotisk

– Jeg fikk ikke noe svar. Statsråden syntes tydeligvis det var eksotisk å være i Kautokeino, men har ingen konkrete svar å komme med utover generelle betraktninger om mulighetene som finnes i fylket. Jeg er enig i at vi har store muligheter, men de blir jo ikke til nye arbeidsplasser av seg selv. Statsråden trakk selv fram mulighetene innenfor olje og gass og reiseliv. Men innenfor petroleum har regjeringen vært fullstendig passiv, og har ikke ført en politikk som skaper lokale og regionale ringvirkninger. Og til tross for at vi har en europaminister fra Finnmark, har regjeringen stilltiende akseptert at EU nå foreslår totalforbud mot utvinning av olje og gass i Arktis, det vil si fra Mo i Rana og nordover, sier Helga Pedersen.

Når det gjelder reiseliv, påpeker Pedersen, har regjeringen kuttet i satsinga gjennom Innovasjon Norge, og har utsatt den varslede reiselivsmeldinga.

– I tillegg har regjeringen kuttet i de regionale utviklingsmidlene, som blant annet går til Innovasjon Norge, kommunale næringsfond og omstilling. Regjeringens sentraliseringspolitikk har jo dessuten også rammet Kautokeino, i og med at regionkontoret til Mattilsynet ble nedlagt, og med det et titalls kompetansearbeidsplasser, påpeker Pedersen.

– Må møte kommunen

Hun vil gjerne komme med et råd til arbeidsministeren.

– Dersom det er slik at arbeidsministeren er rådvill og ikke vet hva hun skal gjøre, så har jeg følgende råd: Barnefattigdommen må møtes med å sikre at foreldrene har arbeid og en inntekt det går an å leve av. Derfor må regjeringen sette seg ned med Kautokeino kommune, Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge og Nav for å bli enige om konkrete tiltak for næringsutvikling og for å kvalifisere de som nå må ut av reindrifta over til annen yrkesvirksomhet, skisserer Pedersen.

– Det ser nå ut til at veksten i nye arbeidsplasser i Finnmark har stoppa opp, og det er svært bekymringsfullt med den kraftige nedgangen i sysselsettingsgraden, sier Pedersen.